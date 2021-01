Fête sans masque au commissariat d'Aubervilliers : enquête judiciaire ouverte

Une soirée festive en plein commissariat, malgré le couvre-feu et sans respect des gestes barrières. C'est ce qui s'est déroulé la semaine dernière, à Aubervilliers, en présence de plusieurs agents. Révélée par Loopsider, la fête a eu lieu le 22 janvier dernier, à l'occasion de la mutation d'une lieutenante. Sur la vidéo, on observe des hommes et des femmes, danser, boire et manger dans la salle de repos. Et ce, malgré le fait que celle-ci ne soit pas censée accueillir plus de six personnes en raison de la crise sanitaire.

La préfecture de police de Paris a réagi mercredi dans un communiqué, rappelant que "les rassemblements conviviaux de personnes sont interdits dans les commissariats et des rappels sont régulièrement effectués aux agents qui doivent se soumettre au protocole sanitaire strict de respect des gestes barrières, de port du masque, et de limitation du nombre de personnes dans une même pièce".

Selon nos informations, le préfet de police a depuis décidé d’une sanction administrative pour tous les participants et ceux qui ont laissé faire. Benjamin Camboulives, secrétaire d'Alternative Police CFDT pour l'Ile-de-France, a jugé qu'une pareille mesure serait "disproportionnée", parlant d'une "bêtise" et appelant à "recontextualiser et à relativiser cet événement". La maire d'Aubervilliers Karine Franclet (UDI) a de son côté reconnu : "Tout le monde en a marre, on est tous humains, mais il y a un devoir d'exemplarité, encore plus quand on est fonctionnaire".

Jeudi, une enquête judiciaire a été ouverte et confiée à l'IGPN des chefs de mise en danger de la vie d'autrui et non respect des mesures sanitaires et du couvre-feu.