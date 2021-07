Fichage illégal à des fins de lobbying : Monsanto condamné à une amende de 400.000 euros par la Cnil

L'affaire avait été révélée en 2019 par Le Monde et France 2 : plus de 200 personnalités publiques, journalistes et militants européens ont été fichées illégalement à la demande de Monsanto, en fonction de leurs positions sur les pesticides et les OGM et de leur propension à être influencés. Pour cela, la Cnil, gendarme français des données personnelles, a prononcé, ce mercredi 28 juillet, à l'encontre de l'agrochimiste (propriété de Bayer), une amende administrative de 400.000 euros.

Le régulateur, destinataire de 7 plaintes "émanant notamment de personnes concernées par ce fichier", reproche à la société américaine d'avoir manqué à son obligation d'information des personnes, qui n'ont appris l'existence de ce traitement de données que lors de sa révélation dans les médias, en mai 2019.