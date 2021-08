Figure du milieu complotiste, l'ancien militaire "Stan" interpellé dans la Loire

Cet ancien parachutiste et ancien gendarme était recherché depuis novembre. Il venait alors de sortir de prison après une condamnation dans une affaire de tentative d’enlèvement d’enfants prétendument victimes de pédophilie, précise-t-on de même source.

À l’issue d’une enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte l’an dernier contre lui par un juge d’instruction de l’Allier pour "association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, faux et usage de faux, actes d’intimidation sur des élus et des personnes dépositaires de l’autorité publique et appel à la désobéissance de militaires".

Présenté comme "un des derniers leaders complotistes recherchés par la justice de la mouvance du Conseil national de transition de la France, présidé par Eric-Régis Fiorile", autre figure du mouvement, Christian Maillaud est accusé d’avoir participé à un appel à un soulèvement contre le gouvernement.

Dénonçant des "imposteurs et traîtres à la Nation", et des "réseaux pédo-criminels et sataniques", il lui est notamment reproché d’avoir adressé des courriers invitant élus, militaires ou magistrats à rejoindre le "Conseil national de transition" basé dans l’Allier, sous peine "de passer devant un tribunal militaro-populaire", indique-t-on de source judiciaire.