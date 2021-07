Fillette brûlée par du détergent : le gérant du restaurant écope d'une amende avec sursis

L'accident était survenu à la suite d'une erreur, du produit pour lave-vaisselle ayant été versé dans une bouteille de jus de fruit. La bouteille avait été placée au frigo, puis servie à l'enfant âgée de 22 mois à un moment où le gérant n'était pas présent dans l'établissement.

Deux ans après les faits, le restaurateur de Pornic (Loire-Atlantique) a été condamné lundi à 26.000 euros d'amendes avec sursis et sa société à 26.500 euros d'amende avec sursis. Il y a "une relaxe sur les faits intentionnels, donc sur la mise en danger d'autrui, et il y a une déclaration de culpabilité sur les blessures involontaires, et en répression, il y a des amendes avec sursis", a expliqué Me Fabien-Jean Garrigues, avocat du gérant de l'hôtel-restaurant réputé où se sont déroulés les faits en août 2019.

Une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une amende, avait été requise en juin au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.