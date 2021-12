Incidents Paris FC-Lyon : match perdu pour les deux clubs, éliminés de la Coupe de France

Ce lundi 27 décembre, la Commission de discipline de la Fédération Française de football (FFF) a décidé de donner match perdu pour le Paris FC et l'Olympique lyonnais. Les deux clubs, désormais éliminés de la Coupe de France, écopent par ailleurs d'amendes (10.000 euros pour le Paris FC, 52.000 euros pour Lyon) et l'OL est également suspendu de Coupe de France avec sursis, à compter de l'édition 2022/2023.

Le vendredi 17 décembre, c'est à la mi-temps du match de Coupe de France entre le PFC (L2) et l'OL, disputé au stade Charléty, que les débordements avaient eu lieu. Des fumigènes avaient été lancés aux abords du parcage des supporters lyonnais et des bagarres avaient éclaté en tribunes, entraînant des mouvements de foule et le déploiement des forces de l'ordre. Deux personnes, un supporter et un policier, avaient été blessées.

Trois supporters ultras parisiens avaient été interpellés. Deux d'entre eux seront jugés pour violences en réunion. Selon une source proche du dossier, "des ultras du Paris SG ont pu être identifiés sur les vidéos" des incidents, tandis que les ultras lyonnais "voulaient en découdre Gare de Lyon" à leur arrivée dans la capitale.