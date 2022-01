Accusé de viols, le footballeur Benjamin Mendy libéré sous caution

Le 22 décembre, le tribunal avait annoncé que le footballeur de 27 ans avait été inculpé d'un viol supplémentaire sur une nouvelle plaignante, pour des faits qui auraient eu lieu en juillet de cette année. Il est désormais visé par sept chefs d'accusation de viol sur quatre femmes et un chef d'accusation d'agression sexuelle sur une cinquième, pour des faits qui s'étendraient entre octobre 2020 et août 2021.

L'affaire avait démarré fin août quand le club de Manchester City avait annoncé la suspension du joueur sans autre explication. La justice anglaise avait ensuite rapidement annoncé que le champion du monde de 2018 avait été placé en détention provisoire après avoir été accusé de quatre viols - dont un commis quelques jours plus tôt, alors qu'il était en liberté conditionnelle - et une agression sexuelle, par trois femmes dont une mineure. Ces premiers faits se seraient déroulés à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. La justice britannique n'a pas donné plus de précisions sur les trois autres viols qu'il est accusé d'avoir commis.

Benjamin Mendy a comparu le 22 décembre pendant 40 minutes devant le tribunal de la Crown Court de Chester avant d'être placé en détention provisoire dans une prison de Liverpool en attendant son procès, repoussé à l'été (27 juin ou 1er août). Il était initialement programmé le 24 janvier. Une audience préliminaire est cependant maintenue à cette date.

La peine maximale qu'il encoure, s'il plaide non coupable, est la perpétuité. Et même s'il évite une telle sentence, une condamnation pourrait lui valoir plusieurs années derrière les barreaux et une fin de carrière immédiate.