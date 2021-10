Lucas Hernandez passible de prison : que reproche la justice espagnole à l'international français ?

Le 3 février 2017, Lucas Hernandez, évoluant à l'époque à l’Atlético de Madrid, avait été surpris sous emprise de l’alcool et se battant en pleine rue avec sa compagne Amelia de la Ossa Lorente. Le couple avait alors été condamné par la justice madrilène pour "violences domestiques" à un mois de travaux d’intérêt général et à six mois d’éloignement à minimum 500 mètres l’un de l’autre.

Mais quatre mois plus tard, ils avaient été aperçus ensemble à l’aéroport de Madrid alors qu’ils rentraient de lune de miel à Miami. Un manquement qui avait valu au joueur des Bleus plusieurs heures de garde à vue ainsi qu'une peine d’un an de prison requise par le parquet de Madrid en janvier 2018. Dans la foulée, un tribunal l'avait condamné à six mois de prison un an plus tard. Son appel ayant été refusé, Lucas Hernandez doit dorénavant se présenter devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Madrid.