Forcené neutralisé en Dordogne : "Il était dans une logique suicidaire"

Après plus de 36 heures de cavale, Terry Dupin a été "neutralisé" à la mi-journée ce lundi 31 mai dans les environs de Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne. Au cours de l'intervention, l'ancien militaire de 29 ans, recherché pour tentative d'homicide et considéré comme "aguerri et armé", a ouvert le feu "à plusieurs reprises" sur les forces de l'ordre. Gravement blessé au niveau de la gorge, il a été pris en charge par les secours.

D'après André Pétillot, l'individu était "dans une logique suicidaire". Une analyse partagée par Anthony Couzian-Marchand, ancien commandant du GIGN, pour qui Terry Dupin "est resté dans cette dynamique de ce qu'on a appelé le 'suicide by cops'". Cette expression, venue des Etats-Unis, désigne un certain type de suspects, souvent armés, provoquant les forces de l'ordre pour les inciter à répliquer par des tirs létaux.

Depuis dimanche, les GIGN de Toulouse et de Satory, en région parisienne, et plus de 300 gendarmes ainsi que des équipes cynophiles, appuyés par au moins sept engins blindés et sept hélicoptères, étaient engagés dans cette traque. Dans la nuit de samedi à dimanche, Terry Dupin s'est présenté au domicile de son ancienne compagne, également la mère de ses trois enfants, pour la violenter. Il a également tiré sur son nouveau compagnon, sans l'atteindre, avant de prendre la fuite.