François Asselineau mis en examen pour harcèlement et agressions sexuelles

Ces accusations, révélées par Libération et Le Figaro, provenaient de deux anciens employés du mouvement, l'un ayant travaillé comme attaché de presse et chauffeur du candidat à la présidentielle entre 2019 et 2020. Il l'accuse notamment de harcèlement et de l'avoir embrassé de force, racontait le quotidien.

Si le président de l'UPR et son entourage démentent "fermement" ces accusations, elles ont sérieusement ébranlé sa posture au sein même de son parti. Au point que les fidèles du candidat ont indiqué que cette procédure intervenait "concomitamment à une tentative de prise de contrôle de l'UPR par une poignée d'adhérents". Au printemps, plusieurs dizaines de cadres du mouvement avaient réclamé sa démission, dans un mouvement de dénonciation de "relations particulières et plus qu'insistantes de sa part" à l'égard de salariés, "source de graves souffrances psychologiques".