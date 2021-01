Fugitif le plus recherché de France par Europol, François Di Pasquali arrêté

Il faisait partie des 19 visages des "Most Wanted" d'Europol diffusés en octobre dernier par l'organisation. En cavale depuis quatre ans, François di Pasquali, 48 ans, est soupçonné d'avoir violé, en 2009 dans le centre de Saint-Étienne, une octogénaire désorientée et souffrant d'Alzheimer qu'il avait raccompagnée à son domicile. Il avait été condamné pour ces faits en 2016 en son absence.

En janvier 2020, le parquet de Saint-Etienne avait demandé à la brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF) d'enquêter sur cet individu, père de famille et ancien restaurateur. "Depuis un an, nous avons fait un travail sur son entourage, ses amis, sa famille, ses collègues, ses relations amoureuses. Nous avons pu établir rapidement que ce quadragénaire qui a la double nationalité franco-italienne et qui est d'origine sicilienne n'était pas en France, indique à LCI un enquêteur de la BNRF. Nous avons aussi pu déterminer que le suspect était en couple avec une personne de nationalité espagnole. Nous avons profité de la campagne Most Wanted pour diffuser un appel à témoins, eu égard à la dangerosité de cet homme et pour essayer d'affiner son environnement. Cela nous a permis de consolider nos connaissances".

Mercredi 20 janvier, en lien avec les polices et les unités de recherche de fugitifs espagnoles et italiennes, la BNRF a mené une opération chez tous les proches de François di Pasquali en France. "Il s'agissait de passer au crible de façon simultanée à la fois toutes les déclarations qu'ils allaient nous faire et tout ce que nous avons pu trouver chez eux : téléphones portables, ordinateurs, cartes postales, agendas, courrier manuscrit...C'est cette opération qui nous a permis de nous mettre sur la trace d'un logement dans la banlieue de Barcelone où nous avons envoyé dans la foulée nos collègues espagnols qui se sont mis en surveillance là-bas. La police espagnole a pu l'interpeller dans la soirée en possession d'un faux passeport italien mais il a reconnu sa véritable identité sans difficulté", poursuit l'enquêteur.