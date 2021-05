"Je lance un cri d'alerte" : l'appel du maire de Valence après des tirs entre bandes rivales

Un véritable choc. Confronté à une fusillade nocturne entre bandes rivales dans le quartier de Fontbarlettes, le maire de Valence a tiré le signal d'alarme ce dimanche sur LCI. "Aujourd'hui, je lance un cri d’alerte [...] Ce que l’on a pu constater dans certaines banlieues de villes un peu plus importantes est en train de se produire dans les villes moyennes", assène-t-il. "On est dans une situation d’urgence absolue dans nos quartiers populaires", ajoute-t-il. L'édile l'affirme, "on a franchi un nouveau cap" et il n'est aujourd'hui plus possible de "se contenter de renforts ponctuels". "J’ai très peur" que ces violences "continuent", "ça fait très longtemps que ça s’installe", souligne Nicolas Daragon qui, désabusé, estime qu'il existe sans doute "une part de résignation".