Un enseignant mis en examen pour corruption de mineur et détention d'images pédopornographiques

C'est grâce à son téléphone portable qu'il a été identifié par les enquêteurs. Mercredi, un professeur de collège des Hautes-Alpes, responsable d'une section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) de Gap, a été mis en examen pour "corruption de mineur de moins de 15 ans", "corruption de mineur via un réseau de communication électronique", "propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par moyen de communication électronique et enregistrement" et "détention et consultation d'images pédopornographiques".

L’enseignant, âgé de 58 ans, "qui exerce des fonctions éducatives dans un collège de Gap" et n'est pas connu de la justice, a été interpellé mardi matin à son domicile, puis placé en garde à vue, a indiqué le procureur de la République de Gap, Florent Crouhy.