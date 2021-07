Gard : 31 enfants et 4 accompagnateurs s'échappent de leur autocar en feu

Un véhicule carbonisé au milieu de la route. C'est tout ce qu'il restait ce lundi midi du bus transportant 35 personnes dans la matinée. Parmi les passagers présents à bord, 31 enfants âgés de 10 à 12 ans et leurs quatre accompagnateurs adultes. En fin de matinée, pour une raison qui reste à déterminer, le bus a pris feu à hauteur de la commune de Portes dans le Gard, sur la D906. Le conducteur s'est très vite arrêté après avoir réalisé qu'il y avait un problème. Tous les enfants ont été évacués du bus avant l'arrivée des secours, et fort heureusement il n'y a pas eu de blessés. Le feu s'est ensuite propagé à la végétation.

Alertés de l'événement, les sapeurs-pompiers du Gard ont envoyé 26 soldats du feu sur cette intervention et neuf engins ont été nécessaires pour circonscrire les flammes et éviter tout autre propagation. "Vingt-cinq enfants ont été pris en charge dans un bus de substitution avec leur quatre accompagnants, et ont pu poursuivre leur route. Six enfants ont été récupérés par leurs parents", précise le service départemental d’incendie et de secours du Gard (SDIS 30) dans un communiqué.

La route a été barrée le temps de l'intervention des secours. Puis le trafic a pu être rétabli.