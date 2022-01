Gérald Darmanin accusé de viol : le parquet de Paris requiert un non-lieu

L'affaire n'ira sans doute pas plus loin. Accusé de viol depuis 2017, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin devrait bénéficier d'un non-lieu requis, hier, par le parquet de Paris qui a confirmé l'information ce jeudi. Les avocats de Gérald Darmanin, Mathias Chichportich et Pierre-Olivier Sur, ont indiqué "prendre acte de réquisitoire" et attendent "la décision définitive du magistrat instructeur".

Dans ce dossier hautement sensible politiquement, qui a déjà fait l'objet de longs démêlés procéduraux, il appartient désormais à la juge d'instruction de prendre sa décision finale sur un possible non-lieu pour le locataire de la place Beauvau. La magistrate avait placé le ministre sous le statut de témoin assisté en décembre 2020, avant de le confronter en mars à la plaignante, Sophie Patterson-Spatz, pendant neuf heures. Cette dernière n'était pas joignable dans l'immédiat pour commenter, pas plus que son avocat, Me Yann Le Bras.