Gérald Darmanin signale à la justice un site antisémite, une enquête ouverte

Le parquet de Paris, lui, a indiqué que son pôle haine en ligne a été "saisi ce (mardi) matin par un signalement de la plateforme Pharos, diligente ce jour une enquête du chef de provocation à la haine, à la discrimination, à la violence à raison de la religion et de diffamation publique à raison de la religion". Les investigations ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP), a précisé le parquet.

"Ce site antisémite est profondément scandaleux et nauséabond. Je signale ces faits, susceptibles de recevoir une qualification pénale, au procureur pour que des poursuites soient engagées contre ses auteurs et le faire fermer au plus vite", avait écrit le ministre de l'Intérieur sur Twitter.

Gérald Darmanin agit en application de l'article 40 du code de procédure pénale, imposant à toute autorité ayant connaissance d'un crime ou d'un délit de le signaler à la justice. Le site affirme présenter un "recensement dûment vérifié de personnalités françaises et internationales", en fonction de leur appartenance au monde politique, des médias, de la culture et de l'économie. Chacune d'elle est associée à une photographie et une courte biographie.