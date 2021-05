Darmanin veut retirer le statut de réfugié aux étrangers radicalisés ou délinquants

"Nous avons demandé à l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides, Ndlr) de retirer les protections d'asile pour ceux qui seraient en contradiction avec les valeurs de la République", a précisé le membre du gouvernement, soulignant que ces trois derniers mois, 147 retraits de protections ont été décidés à la suite d'actes "répréhensibles". "Notre politique est claire : juger les étrangers pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont", a précisé Gérald Darmanin.

Au Figaro, Gérald Darmanin a précisé que 1.083 étrangers en situation irrégulière sont inscrits au FSPRT, ainsi que "4.000 personnes non françaises en situation régulière, dont 25% d'Algériens et 20% de Marocains, 15% de Tunisiens et 12% de Russes". Dans le même entretien, il exige le retrait du titre de séjour pour ces personnes, déjà obtenu dans 200 cas ces six derniers mois, "ce qui est un record", s'est-il félicité.