Alain Griset devant la justice : qu'est-il reproché au ministre chargé des PME ?

Pour la première fois en France, un ministre en exercice est jugé par un tribunal. Ce mardi 12 octobre, s'est ouvert à la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris le procès d'Alain Griset, ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises (PME). Il est poursuivi par la justice pour "déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale" et "de ses intérêts". Initialement prévue le 22 septembre dernier, la comparution avait été repoussée en raison des "problèmes d'agenda" du ministre.

Selon le procureur, Alain Griset a omis de déclarer "des participations financières détenues dans un plan d'épargne en actions (PEA), ainsi que le compte espèces associé". Le tout pour un montant de 171.000 euros. Ces fonds proviennent du bureau de la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services (Cnams) du Nord, a indiqué une source proche du dossier citée par l'AFP. Quelque 130.000 euros avaient alors été confiés au ministre délégué chargé des PME - et président de l'époque de la Cnams - pour qu'il les place sur son PEA. "Alain Griset a dit à la Haute autorité qu'il avait l'accord de la Cnams pour qu'il puisse faire fructifier cette somme, mais alors on est dans la confusion des patrimoines, ce qui n'est pas conforme à la loi", avait souligné le président de la HATVP, Didier Migaud. "Cette omission avait pour but "d'empêcher la révélation de faits susceptibles de recevoir la qualification pénale d'abus de confiance", ajoute-t-il.

Un constat auquel ne souscrit pas la défense. "M. Griset était totalement de bonne foi dans cette histoire. Tout s'est fait en toute transparence : la somme apparaissait comme appartenant" à la confédération, a expliqué Me Maisonneuve. "Nous contestons que cette somme faisait partie du patrimoine de M. Griset, c'est d'ailleurs pour cela qu'il ne l'a pas déclarée", assène l'avocat du prévenu.