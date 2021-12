Mosquée de Beauvais : la fermeture pour six mois confirmée par la justice

Invoquant notamment une "note blanche" des services de renseignement, le juge relève que l'imam mis en cause, un jeune converti formé en Arabie saoudite, a "à plusieurs reprises" notamment dans ses prêches "présenté le jihad armé en tant que devoir et valeur de l'islam".

Avocat de l'association, Samim Bolaky avait souligné jeudi au cours de l'audience sa volonté de "travailler main dans la main avec la préfecture" et notamment l'engagement de ses responsables à ne plus diffuser de contenus sur les réseaux sociaux avant la désignation d'un modérateur. "Je redis ici que nous condamnons fermement tout ce qui touche au jihadisme", avait pour sa part déclaré son vice-président, Abdelfatah Zouhair. Il avait relevé que les interventions de l'imam mis en cause avait attiré plus de fidèles jeunes à la mosquée.