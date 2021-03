Groupe de 18 cyclistes fauchés par une voiture : la gendarmerie lance un appel à témoin

L'accident s'est produit mercredi après-midi, alors qu'un véhicule dépassait un groupe de cyclistes circulant en colonne entre Bonson à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire). Une conductrice au volant de sa voiture arrivant en sens inverse s'est retrouvée face au véhicule qui doublait avant de se rabattre sur la gauche et de percuter les cyclistes.

Au total, 18 personnes ont été fauchées par la voiture, parmi lesquels 14 adolescents. Un jeune de 14 ans se trouvait mercredi 18 mars en état d'urgence absolue et a été évacué vers l'hôpital de Saint-Étienne. Deux autres personnes se trouvaient en urgence relative et 10 autres étaient en état de choc. La conductrice, choquée et dont les tests d'alcoolémie et de produits stupéfiants réalisés se sont révélés négatifs, a été entendue par les militaires.

Jeudi soir, au lendemain du drame, la gendarmerie de la Loire a lancé un appel à témoin "auprès de toutes personnes qui seraient susceptibles de fournir des informations concernant cet accident entre une voiture et un groupe de cyclistes". "Les personnes qui auraient croisé (ou doublé) le peloton de cyclistes sur cette route ou toutes personnes qui auraient pu voir l’accident notamment depuis le CD498 passant sous le pont sont invitées à rentrer en contact avec la gendarmerie", indique le communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.