Guadeloupe : un vacancier retrouvé vivant dans la forêt six jours après sa disparition

Il était porté disparu depuis six jours. Un vacancier originaire de Normandie et recherché depuis jeudi soir en Guadeloupe a été retrouvé "affaibli, désorienté et n’ayant pas tous ses esprits" mercredi matin "par une randonneuse". Il se trouvait dans le secteur de Sofaïa à Sainte-Rose, une zone boisée assez fréquentée, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

"Il a été retrouvé à proximité de la cascade, dans la nature", a indiqué à l’AFP le capitaine Rachid Boumlil, commandant en second de la compagnie de Gendarmerie de Pointe-à-Pitre. "Une randonneuse a entendu du bruit et a vu cet homme surgir de la nature et venir vers elle pour être secouru". L'homme de 69 ans a été évacué vers le CHU sans pouvoir fournir d’explication sur les jours passés en forêt.