Hérault : cinq personnes meurent noyées en mer

Journée noire sur le littoral de l'Hérault. Cinq personnes sont mortes noyées en mer Méditerranée mercredi, a-t-on appris auprès des pompiers. Des drames survenus dans les communes d'Agde, Marseillan et Sérignan. Six personnes ont pu être secourues.

La mer était agitée ce mercredi sur le littoral avec des vagues d'une hauteur de 1,5 à 2m, du fait des conditions météorologiques dépressionnaires qui ont causé des intempéries ces dernières heures.

"Les gens sont incités à aller se baigner. Ce qu’on ne voit pas ce sont les courants sous-marins qui sont importants et qui entraînent à la fois vers le fond et vers le large. L’eau est chaude, on croit qu’on va s’amuser et rapidement on est tiré vers le large et le fond et on s’épuise à essayer de revenir, c’est ce qui occasionne la noyade ou le début de noyade", a témoigné le Lieutenant-colonel SDIS 34, Aurélien Manenc.