Hérault : appel à témoins après la disparition inquiétante d'Aurélie Vaquier, 38 ans

Un mois et demi que ses proches sont sans nouvelles d'elle. Ce vendredi 12 mars, le parquet de Béziers lance un appel à témoins concernant la disparition inquiétante d'Aurélie Vaquier, 38 ans.

La trentenaire a été vue la dernière fois le 28 janvier dernier à Bédarieux, dans l'Hérault, où elle est domiciliée. Selon son compagnon, elle aurait "quitté le domicile conjugal sans aucun moyen de paiement ou de locomotion, avec uniquement son téléphone portable et quelques vêtements". C'est lui-même qui a alerté la gendarmerie de Bédarieux de sa disparition, le mardi 23 février 2021.

"Une enquête pour disparition inquiétante a été immédiatement ouverte par le parquet de Béziers et confiée à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Béziers renforcée par la communauté de brigades de Bédarieux. Les recherches opérationnelles, couplées avec les nombreuses battues organisées par son cercle familial et amical, et les premières investigations menées par les enquêteurs n'ont pas permis pas de localiser la disparue et de comprendre les circonstances de cette disparition", indique ce vendredi Raphaël Balland, procureur de la République de Bézier dans un communiqué.