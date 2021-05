Homicide de Mattéo, 17 ans : des centaines de personnes à la marche blanche

C’est dans cette résidence que Mattéo a été tué d'un coup de couteau près du cœur mardi un peu avant 19h, vraisemblablement à la suite d'un différend lié aux réseaux sociaux. Sa mère, Cindy Hinault, a pris la parole, bouleversée, pour raconter comment elle avait couru "terrorisée" et s'était "jetée sur le corps inanimé et en sang de son enfant" et, pendant les 1H30 de massage cardiaque, avait eu l'impression qu'on "lui arrachait le cœur et les tripes à chaque respiration" de son fils. "Ce n'est pas seulement Mattéo qui est parti, c'est toute une partie de moi", a-t-elle encore témoigné.

"Prenez soin les uns des autres", a-t-elle exhorté, alertant sur le danger des réseaux sociaux. Un discours faisant écho à celui de la famille de Marjorie qui avait organisé une marche "jaune" la veille à Ivry-sur-Seine. La jeune fille a été tuée, elle aussi, suite à un différend sur le réseau social Snapchat. "La vie est un combat, mais elle n’est pas une guerre contre les autres. Nous devons apprendre cela [à nos enfants]. Il faut agir à tous les niveaux, dans les familles, dans les collèges et lycées", avait appelé sa sœur.