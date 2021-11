Attentats du 13-novembre : le programme des commémorations à Paris ce samedi

HOMMAGES - Six ans après l'horreur, la commémoration du 13-Novembre organisée samedi s'annonce plus symbolique que jamais, au moment où le procès historique actuellement en cours éprouve les victimes et façonne la mémoire collective de ces attentats. Plusieurs cérémonies ont lieu dans la capitale ce samedi.

Six ans après la sanglante nuit du 13 novembre 2015, durant laquelle 130 personnes ont succombé à la folie terroriste à Paris et Saint-Denis, plusieurs cérémonies d'hommage aux victimes sont prévus ce samedi à Paris. Le Premier ministre, Jean Castex, et quatre autres membres du gouvernement se rendront sur les lieux touchés par les attaques terroristes. Ils seront accompagnés du Maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, et de la Maire de Paris, Anne Hidalgo. En début de matinée (9h15), ils se rendront notamment au Stade de France et termineront, peu avant midi, par un moment de recueillement au Bataclan.

Toute l'info sur Le procès hors norme des attentats du 13-Novembre

Ces moments, placés "sous le signe de la sobriété, de la dignité et du recueillement, se dérouleront sans prise de parole", précise la mairie de Paris sur son site. "Sans rien céder à l’oubli, [...] les Parisiens sont parvenus à refaire place à la vie et au quotidien dans ces quartiers si durement éprouvés. Cette capacité collective à se relever est un signal d’espoir pour la société parisienne, mais aussi d’amitié et de respect pour les victimes et leurs proches", argue-t-elle encore.

Une minute de silence avant France-Kazakhstan

Par ailleurs, le procès des attentats sera suspendu ce samedi, à l'occasion de cette journée de mémoire. Un hommage aux victimes sera également rendu avant le coup d'envoi du match de football entre la France et le Kazakhstan, dans la soirée au Parc des Princes. Une minute de silence devrait être observée. La FFF a aussi annoncé que les joueurs français porteraient un brassard spécial pendant la rencontre. Durant ces commémorations, la circulation - et plus particulièrement le stationnement - va également être largement bouleversée dans les rues de la capitale. Les automobilistes ne pourront ainsi pas se garer dans plusieurs rues des 10 ème et 11 ème arrondissements.

Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, des attaques terroristes ont fait 130 morts et 350 blessés à Paris et Saint-Denis.

Voici le déroulé exact des commémorations : 09h15 : Cérémonie au Stade de France 09h55 : Cérémonie au Petit Carillon et Petit Cambodge 10h15 : Cérémonie à la Bonne Bière 10h35 : Cérémonie au Comptoir Voltaire 10h45 : Cérémonie à La Belle Équipe 11h15 : Cérémonie au Bataclan

