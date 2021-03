"Il criait : 'Je vais te tuer, je vais te tuer'": le récit de la policière blessée près du commissariat de Champigny-sur-Marne

Une policière de 26 ans a été blessée au cou et aux cervicales ce dimanche matin après avoir subi un étranglement de la part d’un homme qu’elle menaçait de verbaliser. Les faits se sont produits derrière le commissariat de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), peu après que la fonctionnaire prenne son service vers 8h30. Alors qu’elle garait son véhicule sur le parking, elle a eu un différend avec le conducteur d’une autre voiture qui barrait la route et l’empêchait d’accéder au parking.

Cette dernière lui a demandé de se garer mais l'homme a refusé. "J’ai ouvert ma fenêtre et je lui ai demandé poliment de décaler son véhicule, a déclaré l'intéressée lors de son audition après les faits. Il s’est retourné en me disant ‘Hey, ne commence pas à me casser les couilles et fait le tour comme tout le monde’. J’ai répondu ‘Ce serait dommage de recevoir une verbalisation’. Je suis sortie pour noter sa plaque d’immatriculation."

C’est alors qu'il a attrapé la femme par le cou en l’étranglant fortement et menacé de la tuer. "Vu la pression exercée avec ses deux bras en croix autour de mon cou au sol je me suis retrouvée en insuffisance respiratoire et je l’entendais crier à plusieurs reprises : ‘Je vais te tuer, je vais te tuer’." La policière a brièvement perdu connaissance avant que des collègues ne viennent en renfort. Un autre policier a reçu un coup au visage.