"Il n'y avait rien de plus naturel" : les liens avec les indics au cœur du procès des policiers de la Bac

"Sous couvert de la hiérarchie, je pensais que je pouvais travailler avec ces indics. Après, j'ai compris que ça n'était pas le cas. Mais comme j'ai baigné là-dedans, je ne me suis pas demandé si c'était légal ou pas. J'ai vu les plus anciens travailler avec des informateurs, la hiérarchie les félicitait. Pour moi, il n'y avait rien de plus naturel que de travailler avec des informateurs". Telle a été la défense de l'ancien policier de la Bac 18 Karim M. alias "Bylka" ce jeudi. Au deuxième jour du procès de six fonctionnaires de police et de deux informateurs dans une affaire de racket de dealers, de corruption et de faux en écriture notamment, le tribunal s'est attardé sur le rôle de ces derniers.

Pas plus que la police judiciaire, la brigade anti-criminalité n'a pas le droit à des informateurs. La loi sur la sécurité de 2004, dite Perben II, encadre, en théorie strictement, la rémunération de leurs renseignements. Chaque personne recrutée doit être identifiée et inscrite au Bureau central des sources, qui dépend de la Direction centrale de la police judiciaire [DCPJ].

Ilotier dans le 18e puis à la Bac, "Bylka" plaide l'ignorance : "La règle qui m'a été transmise par les plus anciens, c'est : un informateur, un interlocuteur. Les deux informateurs [Ahmad M. et Abdoulaye D. poursuivis également dans cette affaire], c'est moi qui les gérais". Le policier explique également que c'est lui qui a recruté ces deux informateurs et qu'il les a "présentés à sa hiérarchie". Abdoulaye D. était ainsi un ami d'enfance, perdu de vue avant d'être recruté. C'est par son biais qu'Ahmad M. est devenu à son tour indicateur.