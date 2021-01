Ile-de-France : plusieurs organisateurs de soirées clandestines au tribunal

Dans des hangars, sous des ponts, des anciennes carrières désaffectées… L’association vitrine "Feel Free Records" est dans le viseur de la police depuis plusieurs mois, mais tout s’est accéléré avec le confinement et la situation sanitaire qui s’est dégradée. À sa tête, un homme de 27 ans soupçonné d’avoir organisé à grande échelle des rave parties en région parisienne. L’enquête a établi, selon nos informations, qu’en 18 mois d’activité, au moins 22 "fêtes alternatives" ont été recensées. Avec un chiffre d’affaires de plus de 150.000 euros. Et un bénéfice, non déclaré, de près de 60.000 euros pour le principal mis en cause, un graphiste titulaire d’un master de stratégie digitale, passionné de musique électronique et d’exploration de lieux insolites.

C’est lui qui aurait réuni fin septembre à La Courneuve en Seine-Saint-Denis un millier de personnes dans un hangar de 6.000 m². La scène et les bars avaient été fabriqués avec des palettes de bois. Les policiers de la ville avaient relevé des risques "notoires" d’incendie. Des anciennes carrières désaffectées du Val-d’Oise avaient aussi servi de décor pour Halloween, plusieurs intoxications au monoxyde de carbone ayant d’ailleurs été déplorées parmi le demi-millier de fêtards présents.

La dernière soirée remonte à la nuit du 21 au 22 novembre dernier : 600 personnes au milieu d’un tunnel ferroviaire de 2 km, le long de l’ancienne petite ceinture parisienne dans le 13e arrondissement, plusieurs feux de camp sur le trajet, "au mépris des précautions sanitaires", selon une source proche de l’enquête.