"Un bicot, ça ne nage pas" : des policiers condamnés à de la prison ferme pour des insultes racistes

"Un bicot comme ça, ça ne nage pas." Le 26 avril 2020 vers 1h30, des policiers avaient interpellé à l'Île-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, un ressortissant égyptien. Il était soupçonné de vol de matériel sur un chantier et avait tenté, selon des sources policières, de prendre la fuite en se jetant dans la Seine. Sur les faits de vol, l'affaire a été classée sans suite. Après l'avoir sorti de l'eau, un des agents avait eu cette formule "Un bicot comme ça, ça ne nage pas", selon une vidéo captée par un riverain et diffusée par le journaliste Taha Bouhafs. "Ça coule, tu aurais dû lui accrocher un boulet au pied", pouvait-on aussi entendre.

Le tribunal de Bobigny a condamné, jeudi 6 janvier, six policiers à des peines allant de six à 12 mois de prison, dont six mois ferme pour certains, pour des violences et des injures racistes. L'agent, qui avait prononcé le mot "bicot", a été condamné à six mois de prison avec sursis. Quatre de ses collègues ont été condamnés à 12 mois, dont six mois ferme. Le parquet de Bobigny n'avait pas retenu les violences dans ses réquisitions, seulement les insultes, et demandé des peines inférieures.