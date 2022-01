Ille-et-Vilaine : un homme au comportement suspect près des écoles activement recherché

Selon les témoignages recueillis par les militaires, cet individu au comportement suspect aurait "vraisemblablement été aperçu" sur plusieurs communes d'Ille-et-Vilaine ces derniers jours. Ainsi, des témoins disent l'avoir repéré à Saint-Germain-du-Pinel, mardi 4 janvier entre 17h et 17h30, à Javené, mercredi 5 janvier entre 7h et 7h20 et enfin à Liffré, mercredi 5 janvier entre 8h et 8h30.

Dans cette dernière commune, le suspect n'aurait d'ailleurs pas fait que rôder et aborder les mineurs. Sur Facebook, une internaute indique qu'"une petite fille de 11 ans a été enlevée mercredi à Liffré et abandonnée par le ravisseur dans la forêt". Joint par LCI ce vendredi, le maire de la commune nous confirme avoir été informé de cet événement. "La fillette de 11 ans aurait été enlevée alors qu'elle se rendait à l'école. Elle se serait retrouvée dans le véhicule du suspect avant d'être relâchée à la sortie de la ville ", nous confie l'élu, Guillaume Bégué. L'édile assure n'en savoir pas plus à ce stade. Il ignorait notamment si le suspect avait parlé avec la jeune adolescente, s'il l'avait menacée ou encore s'il détenait une arme.

Toujours dans les commentaires de l'appel à témoins, un internaute indique avoir connu des faits similaires début décembre, à une trentaine de kilomètres de Liffré. "Le 02 décembre Maen Roch. Nos enfants ont été suivis par un Citroën Jumper ancien modèle noir. Homme cheveux et moustache plutôt blancs. À la descente du bus. Un signalement a été fait le lendemain à la gendarmerie (...). Une jeune à Maen roch à été accosté quelques jours avant", détaille-t-il sur le réseau social.