Un bébé de six mois sauvé des flammes par de jeunes nantais

Une chaîne humaine pour sauver un nourrisson. D'après le service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique, "un violent feu d’appartement" s'est déclaré dimanche, vers 14h, dans le quartier Bottière, à Nantes. Devant les cris apeurés de personnes prises au piège, des habitants des alentours sont accourus pour escalader l'immeuble et sauver les occupants en détresse.

Un acte de solidarité important qui a permis à un homme, une femme et leur bébé de sortir vivant. "On a compris qu’il y avait le feu et que des gens étaient en danger. C’était sérieux. On y est allé sans réfléchir", a confié l'un des habitants de cette belle histoire au quotidien Ouest-France. L'incendie, dont on ne connaît pas encore les circonstances, serait parti du 1er étage de l'immeuble avant de se propager. L'intervention, lourde, a nécessité l'assistance d'une cinquantaine de pompiers.