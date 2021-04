Incendie dans une église collégiale du Nord : la piste d’un dysfonctionnement électrique écartée

"La cause du sinistre n’est pas encore connue de manière certaine mais la piste d’un dysfonctionnement électrique est écartée", déclare à LCI au lendemain du drame la procureure de la République à Avesnes-sur-Helpe, Cécile Gressier. Ce mardi, l'enquête ouverte lundi 5 avril se poursuit matin pour tenter de déterminer les causes de l'incendie qui a endommagé lundi la collégiale Saint-Nicolas d'Avesnes-sur-Helpe. Les experts de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN) sont sur place.

"La vidéosurveillance de la ville a permis d’identifier les dernières personnes qui se sont rendues dans la collégiale. Le dernier individu l’ayant quittée est en cours d’audition", précise la magistrate à notre rédaction

"Le feu s'est propagé sur la nef droite détruisant un certain nombre d'œuvres que nous sommes en train de répertorier avec la société d'archéologie et d'histoire de la commune et les services de l'État", a expliqué dans un communiqué le maire d'Avesnes-sur-Helpe, Sébastien Seguin. L'élu indique également qu'il proposera au conseil municipal de "revoir la sécurisation de (la) commune, à ce jour largement insuffisante, et d'engager un grand projet de restauration de la Collégiale".