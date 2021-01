Incendie mortel de Courchevel : le propriétaire de l'immeuble pointé du doigt

Selon le rapport, l'immeuble construit dans les années 50, ne respectait par les normes incendie. "Il était même officiellement fermé depuis 10 ans après un arrêté municipal faisant suite à un avis défavorable de la commission de sécurité", précise RTL ajoutant que la commission "avait exigé des travaux de sécurisation" mais qui n'ont "jamais été réalisés" et qui ont "favorisé la propagation des flammes la nuit du drame".

Il y a deux ans, le dimanche 20 janvier 2019 vers 4h30, le bâtiment abritant des travailleurs saisonniers dans la station de ski a pris feu au petit matin. Le bilan avait été très lourd : deux morts, 24 blessés, et de nombreux traumatisés parmi les 55 saisonniers qui logeaient là.

De nombreuses familles de victimes l'avaient déjà mis en cause peu après les faits, mettant en avant des manquements de sa part. Ce lundi, les extraits du rapport d'expertise révélé par plusieurs médias sont accablants pour le propriétaire de l'immeuble Isba, à Courchevel en Savoie.

Le propriétaire de l'Isba, déjà possesseur de plusieurs hôtels bars et restaurants à Courchevel, a acquis cet immeuble en 2018 et aurait décidé d'y loger ses employés dans les 40 chambres réparties sur trois étages. "Sans aucune déclaration préalable comme l'oblige pourtant le code de l'urbanisme. Ce qui n'a pas permis à l'administration de prescrire de quelconques travaux et aménagements nécessaires à améliorer le niveau de sécurité du bâtiment", dénonce l'expert en sécurité incendie auprès de nos confrères.

Le parquet de Chambéry a demandé au juge d'instruction de mettre en examen Éric Claret-Tournier, pour "hébergement de travailleurs dans un local non conforme", "non-respect des règles d'entretien des bâtiments d'habitation" et "homicides et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence".