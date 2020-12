Incidents à répétition au procès des attentats de 2015 : Ali Riza Polat expulsé de l'audience

En fin de matinée, alors que Me Amélie Tripet, avocate de Michel Catalano, propriétaire de l'imprimerie de Dammartin-en-Goële, plaide, Ali Riza Polat se met à vomir bruyamment. "S'il vous plait" intervient le président. L'accusé lance :" Tout ce que je demande c'est d'aller à l'hôpital. Je m'en bats les c. d'écouter ces salades". Le président menace alors une première fois de l'expulser.

Me Casubulo-Ferro, avocat de l'imprimeur aussi et de son salarié Lilian, succède à sa consoeur. Lui aussi est interrompu. "J'ai vomi de la bile! J'ai rien dans le ventre" crie l'accusé avant de dire quelques grossièretés. "La moindre insulte monsieur, je vous expulse !" , prévient le président. Ali Riza Polat réplique : "C'est incroyable, on est dans le pays des Droits de l'homme. Ça fait un mois que je vomis comme ça !". "Vous vous taisez où je vous expulse. Si vous intervenez de nouveau, je vous expulse, c'est clair et c'est net", prévient à nouveau le président. Les plaidoiries de la partie civile se poursuivent un temps, jusqu'à un nouvel incident…