INFO LCI – À Paris, le fléau des vols de montres de luxe : 11 faits en 10 jours

Des professions libérales sont aussi visées. Comme ce dentiste de la rue Vaugelas (15e) qui retournait à son cabinait pour récupérer un colis, mercredi dernier. Un homme frappe à la porte prétextant un mal de dent. Le praticien, consciencieux bien qu’à l’heure de la pause déjeuner, lui ouvre. Le faux patient menace de sortir un couteau, lui arrache sa "Rolex" et son bracelet en or et prend la fuite.

Ces montres de luxe, dont certaines se revendent via des filières d’écoulement dans les 24 heures, sont aussi très prisées des cambrioleurs. Ce lundi matin, peu avant 6 heures, avenue du Bel-Air, à deux pas de la place de la Nation, deux malfaiteurs ont escaladé la façade de l’immeuble pour accéder au 1er étage où ils ont brisé une fenêtre pour s’introduire dans le logement. Ces cambrioleurs-escaladeurs n’ont pas hésité à employer la force en frappant au visage l’occupant, l’attachant avec un câble et entourant la tête de son épouse d’une serviette. Ils se sont fait remettre deux montres de luxe de marque Chaumet et Tag Heuer d’une valeur de 10.000 euros ainsi que des bijoux, un ordinateur et un sac à main.

Les malfaiteurs n’hésitent pas à utiliser la manière forte, suivant leurs futures victimes dans la rue avant d’attendre le moment propice pour les agresser violemment et les dévaliser, quitte à les laisser au bord de l’évanouissement. Vendredi soir, au pied de leur immeuble, rue Castagnary (15e), deux Parisiens se sont fait détrousser par plusieurs agresseurs qui les ont étranglés avant de prendre la fuite, non sans leur avoir subtilisé une Rolex d’une valeur de 10.000 euros. L’étranglement est une des techniques les plus courantes utilisées par ceux qui visent des montres de luxe de quelques milliers d’euros.

Lundi dernier, vers 18h45, c’est un habitant de la rue du Pont-aux-Choux (3e) qui a ouvert le hall de son immeuble et vu se faufiler trois individus. Le premier lui a demandé l’heure et l’a étranglé pendant que les deux autres lui ont arraché sa montre au poignet d’une valeur de 3000 euros. Deux heures plus tard, à quelques encablures, rue Saint-Sauveur (2e), une femme de 31 ans qui regagnait son domicile a été prise au niveau du cou par derrière pendant que des complices lui volaient son iPhone 8 et sa Rolex à 6000 euros. Les raids sont rapides, efficaces. Et les auteurs disparaissent sans que les victimes ne puissent même parfois apercevoir un visage. Mêmes scènes, dimanche 18 juillet, rue de Mulhouse (2e), à Neuilly-sur-Seine, ou encore la veille, rue Richer (9e). Préjudices : une montre Oméga d'une valeur de 6000 euros, une autre de 4500 euros et une Rolex de 5000 euros. À chaque fois, une attaque-éclair de type étranglement.

Selon nos informations, sur les seuls mois de mai, juin et juillet 2021, 177 faits ont été recensés à Paris et en petite couronne, contre 160 sur la même période en 2020, 183 faits en 2019, 184 faits en 2018 et 98 en 2017. "Après une hausse sensible du nombre de vols de montres en 2018, le phénomène a atteint un palier autour de 180 faits pour ces trois mois", précise-t-on de source policière.