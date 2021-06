INFO LCI - Braquage de la banque Milleis sur les Champs-Élysées : 5 interpellations dans le milieu du grand banditisme

Les faits remontent au 22 janvier 2019. Ce jour-là, la capitale est recouverte d’une épaisse couche de neige, générant des encombrements importants. Mais quatre hommes, cagoulés, gantés et armes à la main, tentent un coup qui va s’avérer payant. Ils braquent vers 9h, à l’ouverture, l’agence bancaire Milleis du rond-point des Champs-Élysées, théâtre d’affrontements quelques semaines auparavant entre gilets jaunes de la première heure et forces de maintien de l’ordre.

Le directeur et un employé de la banque sont alors séquestrés, à quelques encablures seulement du ministère de l’Intérieur et de l’Élysée. Et pour s’assurer de ne pas être dérangé, le commando dépose une pancarte à l’entrée de la banque : "Fermeture exceptionnelle, suite à des problèmes techniques", de 9h à 14h. Au sous-sol, pendant ce temps-là, ils parviennent à percer une soixantaine de coffres-forts : du cash, des bijoux, de l’or… En toute discrétion puisque les systèmes d’alarme ont été désactivés et les caméras de vidéosurveillance rendues inutilisables.

Peu après midi, les braqueurs repartent à pied de l’agence, non sans avoir nettoyé à la javel les murs de l’agence pour effacer les traces de leur passage. Les deux salariés sont finalement réceptionnés par les policiers, sains et saufs. Le directeur, lui, raconte aux policiers avoir été séquestré avec une ceinture d’explosifs. Le butin du "casse" n’a pas pu être précisément déterminé : une vingtaine de clients a finalement porté plainte alors qu’une soixantaine de coffres a été, au total, fracturée. Mais différentes sources évoquent “plusieurs millions d’euros”.