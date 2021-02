Isère : un infirmier soupçonné d’avoir détourné plus de 400.000 euros au préjudice de la Sécurité sociale

Ce père de famille âgé de 34 ans possédait une maison avec piscine dans une commune de l’Isère, ainsi que deux autres appartements en location à Paris et Grenoble. Les policiers de la sûreté urbaine de Voiron et l’antenne grenobloise du groupe interministériel de recherche (GIR) de Lyon ont permis, à force de surveillances, d’auditions de médecins et d’enquête patrimoniale, de remonter cette activité illégale entre le 1er janvier 2017 et le 14 janvier dernier.

Placé en garde à vue, l’infirmier libéral a reconnu la totalité des faits, selon cette source policière. "Il a expliqué qu’il avait mis le doigt dans un engrenage, ayant lui-même des difficultés à honorer ses charges et les impôts." Relâché à l’issue de sa garde à vue, il devrait faire l’objet d’une convocation judiciaire. L’enquête se poursuit pour établir avec certitude le montant total de l’escroquerie au détriment de la Sécurité sociale.