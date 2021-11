INFO LCI – Les policiers parisiens rappelés à leur devoir de courtoisie et de politesse "en toute circonstance"

Visés quasi-quotidiennement par des tags anti-police, des tirs de mortiers d’artifice ou des violences physiques directes, les policiers parisiens sont priés de rester courtois et polis "en toutes circonstances". Une note de quatre pages délivrée la semaine dernière aux chefs de service de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) de la préfecture de police entend lever des ambiguïtés et rappeler noir sur blanc certaines règles qui s’imposent aux forces de l’ordre. Cette note d’instruction que LCI a consultée a pour objet le "comportement des agents et le respect de la déontologie".

Dans cette note, la nouvelle directrice de la DSPAP, Isabelle Tomatis, à la tête de plus de 20.000 policiers ou administratifs – la plus grosse direction de la préfecture de police – chargés de l’accueil dans les commissariats, des patrouilles police-secours ou encore du contact avec le public, enjoint ses troupes à respecter la déontologie et à veiller à leur attitude. Présentation des agents, accueil du public, prise des plaintes, comportement avec les mis en cause, conduite des véhicules, consultation des fichiers de police, utilisation des réseaux sociaux, etc. La plupart des thématiques dans lesquelles les forces de l’ordre ont pu être mises en cause ces dernières années sont passées au crible.

"Les agents sont tenus de traiter avec politesse, égard et courtoisie le public." Et ce, "en toute circonstance", est-il précisé dans cette note. Le tutoiement et toute forme de familiarité sont "proscrits". Le numéro d’identification des forces de l’ordre, le RIO, doit être lisible et bien positionné sur les uniformes ou les brassards pour les unités en civil.