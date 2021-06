INFO LCI - Lutte contre les bandes : ce que contient le plan du gouvernement

Le plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences liées aux bandes et aux groupes informels sera présenté en Conseil des ministres ce mercredi, selon des informations de TF1 et LCI. Onze ministères se sont emparés du sujet, en concertation avec les élus locaux et les associations de terrain. Ce plan interministériel se présente en trois volets : prévention, opérationnel et réponse pénale.

Du côté de la prévention, l’objectif du gouvernement est de prendre le mal à la racine, en s’attaquant aux causes. Cela passera par le renforcement de la sensibilisation des parents aux dangers des réseaux sociaux qui sont un terrain d’affrontements. Dans ce sens-là, le site jeprotègemonenfant.gouv.fr va notamment intégrer des nouvelles informations à ce sujet. Les horaires de garde vont également être étendus dans certains centres de loisirs. D’abord en Ile-de-France, à titre expérimental, 580.000 heures supplémentaires vont être financées pour un prix de deux millions d’euros.

Le plan interministériel prévoit également la généralisation de la présence de médiateurs dans les établissements scolaires dans le but de faire la jonction entre les parents, élèves, professeurs et le monde associatif et ainsi déceler les comportements pouvant mener au phénomène de bandes. La prévention passera également par l’insertion par l’emploi dans le cadre du plan "1 jeune 1 solution".

Du côté opérationnel, la mise en place d’une cellule d’information sur les mineurs en difficulté au niveau des mairies s’inscrira dans la lutte contre les violences liées aux bandes et aux groupes informels. Une plus grande formation aux réseaux sociaux pour les forces de l’ordre et les acteurs concernés pour mieux déceler les phénomènes de bandes est l’une des mesures présentes dans le plan interministériel. S’ajoute également une présence accrue des forces de l’ordre sur le terrain, là où les conflits sont latents.