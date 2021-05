INFO LCI - Nanterre : sa fille est harcelée sexuellement dans la rue, il tire au 9 mm

La jeune fille a passé son chemin sans leur répondre. C’est alors que ces personnes l’ont insultée et l’ont menacée de la violer. Le père de la jeune fille a assisté à la scène depuis chez lui. Il est descendu avec une arme de poing 9 mm et a tiré à deux reprises dans la porte d’entrée de l’immeuble vers l’extérieur. Personne n’a été blessé.

Le père a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative de meurtre. Les cinq autres individus ont aussi été interpellés et placés en garde à vue pour harcèlement sexuel et violences volontaires aggravées. Le domicile du père et de la fille a été perquisitionné.

C’est le commissariat de Nanterre qui est en charge de cette enquête qui se poursuit. Les six personnes sont toujours en garde à vue cette après-midi, selon une source judiciaire à LCI.