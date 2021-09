INFO LCI - "Pendez les blancs" : la cour d’appel de Paris relaxe Nick Conrad

En première instance, le vice de procédure avait été plaidé par les avocats du prévenu, Mes Chloé Arnoux et David Apelbaum. Mais le tribunal avait rejeté leurs arguments. La cour d’appel, en revanche, n’a pas eu la même lecture et a jugé les arguments des avocats comme fondés.

Dans cette affaire, la Licra et l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne (Agrif) se sont constituées parties civiles. En première instance, Nick Conrad avait par ailleurs été condamné à payer 1000 euros de dommages et intérêts à chacune des deux parties civiles.

Ce clip avait fait réagir les associations mais aussi le gouvernement en raison des paroles crues de la chanson. Nick Conrad avait alors plaidé "l’œuvre d’art" et la liberté artistique. Cette décision n’est pas définitive. Selon nos informations, la Licra a d’ores et déjà formulé un pourvoi en cassation sur les intérêts civils. Le parquet général peut lui aussi décider de suivre la même voie sur le volet pénal.