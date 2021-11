INFO LCI - Val-de-Marne : une détenue soupçonnée de terrorisme tente de s'évader de la prison de Fresnes

La détenue en fuite a été signalée par le détecteur de mouvements avant d'être interceptée et interpellée. L'administration pénitentiaire a précisé à LCI avoir fait immédiatement procéder à "une vérification de toutes les cellules du quartier femmes pour s'assurer qu'il s'agissait d'une tentative isolée". Une enquête a été ouverte, confiée à la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire. Le parquet national antiterroriste (PNAT) s’est saisi de l'enquête.

La détenue est prévenue, et non condamnée, contrairement aux premières informations fournies à LCI. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs terroriste et s'est rendue en Syrie, a précisé à LCI une source proche de l'enquête. Elle est décrite comme plutôt sportive, et n'avait jamais fait parler d’elle au sein de la prison depuis son incarcération, qui remonte à plusieurs années.

La prison de Fresnes doit faire l'objet de travaux de sécurisation pour un montant de 4,5 millions d'euros en 2022, dans le cadre d'un plan national d'un montant de 100 millions d'euros budgétés pour l'an prochain. Depuis 2018, le gouvernement a engagé un plan visant à rénover et à construire 15.000 places de prison.