INFO LCI - Violences conjugales : un "téléphone rouge" créé entre la police parisienne et les professionnels de santé

Par ailleurs, une ligne téléphonique dédiée aux professionnels de santé va être mise en place au sein de l’état-major de cette direction (plus de 20.000 agents), en charge de l’accueil du public, de la prévention et de la lutte contre la délinquance sur l’agglomération parisienne. Derrière ce numéro - exclusivement réservé aux services d’urgences, maternité, services de gynéco, etc. -, des policiers formés et référents seront désignés au sein de la salle d’information et de commandement et pourront répondre à toute heure du jour et de la nuit, 7j/7.