INFO TF1 - L'employé d'une piscine municipale à Paris écroué pour une série de viols

Quatre victimes ont d'ores et déjà identifiées. Âgées de 6 à 11 ans au moment des faits, les fillettes n'étaient pas des clientes de la piscine. Toutes appartenaient au cercle d'amis du suspect, amis originaires comme lui de la Manche et de l'Eure, et qui confiaient en toute confiance leur progéniture à Bruno M. le temps de séjours à Paris.

Mais la nuit tombée, Bruno M. aurait utilisé son logement de fonction - et le jacuzzi qu'il avait installé dans le petit jardin attenant - pour y commettre une série de viols, datant pour les plus anciens de près de dix ans.

La perquisition de l'appartement du suspect est fructueuse et semble vite donner raison aux policiers. Dans le disque dur de son ordinateur, les enquêteurs tombent sur des milliers de photos et des centaines de vidéos à caractère pédopornographique. Sur certaines d'entre elles, on y voit le violeur présumé avec ses petites victimes. Il faut dire que le pédophile présumé n'hésitait pas à installer des caméras-vidéo pour se filmer. Se sentait-il intouchable et à l'abri d'une arrestation ? Pour s'assurer que ses "proies" ne le dénoncent pas, il n'hésitait pas à leur faire croire qu'il les avait placées sur écoute. Apeurées, les fillettes n’avaient jusqu’alors jamais osé alerter leurs parents.

En garde à vue, Bruno M. a laborieusement reconnu les faits reprochés, tentant tant bien que mal de les minimiser. L'enquête, qui démarre à peine, devra désormais déterminer si d'autres victimes de viols existent.

Contacté par TF1, l’UCPA condamne fermement ses agissements et dit avoir sans attendre interrompu le contrat de son désormais ex-salarié. Sollicitée, la mairie de Paris évoque elle aussi des faits "très graves", et précise qu’elle aurait "immédiatement agi en conséquence si elle avait su".