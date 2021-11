INFO TF1/LCI - Agression de la députée LaREM Coralie Dubost : 4 jeunes interpellés

Les enquêteurs du 3e district de la PJ parisienne étaient à leurs trousses depuis presque un mois. Depuis cette nuit du 20 octobre dernier et la violente agression dont ont été ce jour-là victimes la députée Coralie Dubost (La République en marche) et son compagnon dans le très cossu VIIe arrondissement de la capitale.

Le couple avait été jeté au sol, frappé et détroussé de plusieurs objets de valeur, dont une montre d’une valeur de 12.000 euros, par plusieurs hommes qui étaient arrivés dans leur dos. L’agression, qualifiée de très violente par les deux victimes, s’était déroulée peu après minuit, à l’angle de l’avenue Bosquet et de la rue Cognacq-Jay, dans l’un des quartiers les plus chics de Paris, non loin d’un restaurant où la députée de l’Hérault et son compagnon venaient de dîner.