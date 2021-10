INFO TF1/LCI - CentraleSupélec : le parquet ouvre une enquête préliminaire pour harcèlements sexuels, agressions sexuelles et viols

Plus tôt dans la journée, CentraleSupélec a révélé dans un communiqué avoir pris acte des résultats d'une enquête interne menée par l'association de lutte contre le sexisme Çapèse. Cette dernière, réalisée par mail auprès de 2386 élèves, met "en évidence des situations de violences sexistes et sexuelles particulièrement préoccupantes", a affirmé l'école. "Face à la gravité des faits déclarés par les participants à cette enquête inédite, le directeur de l'école Romain Soubeyran a décidé d'alerter dans un courrier la procureure de la République d'Evry", afin que "soient envisagés des moyens complémentaires de prévention, d'action et d'accompagnement des victimes, mais également des moyens de sanction des auteurs", a-t-elle ajouté.

Selon Çapèse, 51 femmes et 23 hommes ont déclaré avoir été victimes lors de l'année écoulée de harcèlement sexuel, 46 femmes et 25 hommes d'une agression sexuelle ("un contact physique avec une partie sexuelle -fesse, sexe, seins, bouche, entre les cuisses- commis par violence, contrainte, menace ou surprise") et 20 femmes et 8 hommes d'un viol ("un acte de pénétration commis par violence, contrainte, menace ou surprise").