INFO TF1/LCI - Des armes d'épaule et de poing découvertes chez l'accompagnateur du "gifleur" d'Emmanuel Macron

ENQUÊTE - Selon nos informations, le suspect, qui a accompagné l'homme qui a giflé le président de la République, possède des armes d'épaule et de poing. Elles ont été découvertes lors d'une perquisition.

Au lendemain de la gifle reçue par Emmanuel Macron, l'enquête avance. Selon des informations exclusives de TF1/LCI, des armes d'épaule et de poing ont été découvertes chez l'accompagnateur du "gifleur" lors d'une perquisition à son domicile. En plus de ces armes, un exemplaire de Mein Kampf et des drapeaux de l'URSS ont également été découverts.

Fans de jeux de rôle

Les deux hommes, Damien T., qui a donné la gifle et Arthur C, qui a filmé la scène se trouvaient toujours en garde à vue ce mercredi midi. Le parquet de Valence devrait communiquer sur cette affaire dans la journée. D'ores et déjà, les profils ds suspects, domiciliés à Saint-Vallier dans la Drôme, à 15 kilomètres de Tain L'Hermitage où ont eu lieu les faits ont été dressés. Damien T. 28 ans est un passionné d’histoire médiévale et de jeux de rôle médiévaux. A Saint-Vallier, il a fondé deux associations dans les arts martiaux historiques européens - une pratique de combats "tombés dans l'oubli" qui compte 1.500 pratiquants en France - et les jeux de plateau à figurines. Sur Facebook, il "aime"le groupe Action Française Lyon. Il porte aussi un intérêt pour les messes traditionalistes de Valence. Un des amis de Damien T., Loïc Dauriac, interrogé mardi par LCI le décrit comme "quelqu'un de très gentil". "Il a pas un tempérament comme ça violent. Je le connais depuis 2012 et il n'a jamais eu de problème avec la justice, avec les gens de l'association. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. C'est un garçon qui a une vie assez dure, il a loupé ses études. À cause de ça il n'arrivait pas à trouver de travail. Tout ça l'a sans doute poussé à réagir" précise l'ami du "gifleur" et de son complice présumé, Arthur C. Loïc D. était présent avec eux au moment du passage à l'acte mais n'y a pas participé.

En vidéo Macron giflé : l'ami de l'agresseur témoigne sur LCI

Arthur C., 28 ans, chez qui des armes et Mein Kampf ont été retrouvés, apprécie les jeux de rôle et de plateau. Avec Damien T. il avait lancé en 2018 des cagnottes pour financer l'activité de leur association, Les chevaliers de la Table Carrée, "Association de jeux de plateau et vidéo, maquettisme et peinture de figurine et autre activité ludique". "L'association des Chevaliers sera fermée pour une durée indéterminée. Merci pour votre attention !" peut-on lire depuis hier soir sur la page Facebook de l'association. Arthur C. est également conseiller de quartier dans la petite ville de Saint-Vallier. Contactée par Le Monde, la mairie de la commune assure que ni l’un ni l’autre » des deux jeunes hommes "n’ont jamais posé de problème, leur cercle de jeu ne présentait rien de particulier, ce ne sont pas des gens qui ont fait parler d’eux" Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour "violences sur personne dépositaire de l’autorité publique", un délit passible de trois ans de prison. Une plainte pour "violences s ur personne dépositaire de l’autorité publique" doit être déposée dans les prochaines heures par le préfet de la Drôme. Les investigations se poursuivent.

Antoine Llorca et le service police/justice de TF1/LCI Twitter

