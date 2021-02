Information judiciaire ouverte pour agression sexuelle et tentative de viol contre Dominique Boutonnat, patron du CNC

Le président du Centre national du cinéma (CNC) Dominique Boutonnat, 51 ans, avait été placé en garde à vue mercredi 10 février dans la matinée. "Une plainte a été déposée le 7 octobre 2020 par le filleul de monsieur Dominique Boutonnat pour des faits de tentative de viol et agression sexuelle commis en août 2020 en Grèce, indique le parquet de Nanterre à LCI, confirmant une information de BFM. Une enquête a été ouverte suite à ce dépôt de plainte, et le mis en cause a été placé en garde à vue pour s’expliquer sur ces accusations".

Il y a deux ans, c'est le Président de la République, Emmanuel Macron, sur la proposition du Ministre de la Culture de l'époque Franck Riester qui a confié à Dominique Boutonnat la présidence du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Producteur et spécialiste du financement de la création cinématographique et audiovisuelle, Dominique Boutonnat est diplômé en droit et histoire, titulaire d’un 3ème cycle en économie de Sciences Po Paris.