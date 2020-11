Interpellation violente d'un producteur de musique à Paris : les trois policiers en cause suspendus, l'IGPN saisie

Selon la première version des fonctionnaires, Michel aurait tenté de prendre leur arme et les aurait frappé. Mais très vite, les images ont mis à mal cette thèse. Ce jeudi, le préfet de Police Didier Lallement annonce d'ailleurs dans un communiqué avoir "saisi l’Inspection générale de la Police Nationale sur le plan administratif" et "demandé au Directeur général de la Police nationale de suspendre à titre conservatoire les policiers impliqués". Quelques heures plus tard, les trois policiers mis en cause ont été "suspendus à titre conservatoire" par le directeur de la police nationale, Frédéric Veaux, a-t-on appris de source proche du dossier.

"Une enquête a été ouverte le 24 novembre du chef de violences par personne dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique et confiée à l'IGPN", fait savoir de son côté le parquet.