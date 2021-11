Violences conjugales : le gouvernement reconnait un statut de victime pour les enfants

La mesure, inexistante en France, existe déjà en Italie et vient rejoindre un panel d'outils proposés dernièrement par le gouvernement. Entre autres, l'annonce faite mardi par Gérald Darmanin de régulariser les femmes qui se trouveraient en situation irrégulière et dont il est avéré qu'elles sont victimes de violences.

"C'est une excellente initiative", souligne le Garde des Sceaux. "Les femmes en situation de fragilité, de précarité ne franchissent pas la porte d’un commissariat de police, de gendarmerie parce qu’elles ne sont pas en situation régulière. De facto, la justice à laquelle, elles ont droit leur ait refusé, ça, dans le pays des droits de l’Homme, c’est absolument insupportable."

À ce jour, et conformément à l'article L313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), les femmes victimes de violences peuvent déjà bénéficier d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", à condition qu'elle ne présente pas une menace à l'ordre public. "Est-ce qu’il est anormal qu’une femme et qu’enfant aient recours à la justice de notre pays ? Chacun y répondra avec sa sensibilité et son humanité", pointe Eric Dupond-Moretti.