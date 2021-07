Isolement obligatoire : comment les personnes positives au Covid vont (ou pas) être contrôlées

Lundi dernier, pour faire face à la propagation du virus, le conseil d'État a validé une mesure s'appliquant, cette fois-ci, à toutes les personnes dépistées positives au Covid en France. Pour ces dernières, l'isolement qui était jusqu'à présent recommandé devient obligatoire, avec des contrôles et de possibles amendes à la clé pour ceux et celles qui se risqueraient à ne pas respecter la mesure.

Les personnes dépistées positives au Covid-19 devront se placer à l'isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d'hébergement qu'elles déterminent. L'isolement pourra s'achever plus tôt en cas de test PCR négatif.

Un recours sera possible devant le juge des libertés et de la détention, qui devra statuer dans un délai de 72 heures.

Les personnes à l'isolement ne pourront sortir qu'entre 10 heures et 12 heures ainsi qu'en cas d'urgence. Ces heures de sortie seront aménageables en cas de justification de contraintes familiales ou personnelles. Des contrôles seront possibles dans le lieu concerné sauf la nuit de 23 heures à 8 heures, et pendant la période d'autorisation de sortie entre 10 heures et 12 heures.

"Les préfectures vont prendre des arrêtés qui fixeront les règles dans les détails. Des listes de personnes dont le test a été positif au covid-19 ou à un variant, avec adresses et téléphones seront fournies aux forces de l'ordre. Ensuite, les contrôles se feront de manière aléatoire. Ceux et celles qui ne respecteraient pas l'isolement seront verbalisés, via un procès-verbal électronique. Et il n'y aura aucune tolérance", précise une source policière à LCI.

Les personnes qui ne respectent pas l'isolement seront passibles d'une contravention de quatrième classe, jusqu'à 750 euros.